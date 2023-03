Bornheim. Der Natur- und Reisefotograf Erich Hepp aus Völkersweiler zeigt am 17. März seine Naturfotos bei der Ausstellung „Erlebte Natur“ im Rheinland-Pfälzischen Storchenzentrum in Bornheim.

Bäume und Blüten, Tiere und Insekten, Farben und Strukturen. Der Natur- und Reisefotograf Erich Hepp hat zum vierten Mal eine Naturfotoausstellung zusammengestellt. Sie trägt den Titel „Erlebte Natur“ und ist am 17. März ab 19 Uhr im Rheinland-Pfälzischen Storchenzentrum in Bornheim zu sehen. Etwa eine Stunde lang nimmt er dabei die Besucher mit auf seine Fototouren durch seine südpfälzische Heimt. Er zeigt seine besten Naturfotos aus den beiden vergangenen Jahren und erzählt von seinen Naturerlebnissen, teilt das Storchenzentrum mit. Insbesondere in der Corona-Zeit sei Hepp in allen Jahreszeiten mehr als zuvor in der Natur unterwegs gewesen.

Info



Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Anmeldung per E-Mail an storchenzentrum@pfalzstorch.de oder telefonisch unter 06348-610757.