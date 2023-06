Am späten Sonntagabend gegen 23.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass ein Mann zu Fuß auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Landau-Dammheim unterwegs sei. Die Besatzung eines Streifenwagens fand einen 54 Jahre alten Mann aus Pirmasens, der ortsunkundig war und den Weg nach Landau suchte. Der Mann wurde verwarnt, von der Polizei aber auch an eine Tankstelle im Norden Landaus gebracht, wo er sich ein Taxi bestellte.