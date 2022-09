An der Einmündung der A65/Anschlussstelle Edenkoben auf die K6 hat es erneut gekracht. Wie die Polizei mitteilt, kam es dort am Mittwoch, 13.40 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Ein Autofahrer hielt vorschriftsmäßig am Stop-Schild an, woraufhin ein 25-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus Unachtsamkeit auffuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Unfallverursacher ein Halswirbelsäulen-Syndrom und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Einmündung ereigneten sich in diesem Jahr bereits acht Verkehrsunfälle, teilt die Polizei weiter mit.