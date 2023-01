27 Autofahrer sind der Polizei am Dienstagmittag bei einer zweistündigen Kontrolle auf der Landesstraße bei Edesheim ins Netz gegangen. Die Beamten prüften an der Kreuzung, wo es nach Roschbach geht, die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Dort sind Tempo 70 erlaubt. Besonders eilig hatte es ein 41-jähriger Mannheimer. Er war mit 167 Stundenkilometer unterwegs. Damit ist er der unrühmliche Spitzenreiter. Die Folge: ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro.