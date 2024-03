Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein medizinisches Gutachten bringt am dritten Prozesstag zum Missbrauchsfall Edenkoben die Aussagen des Angeklagten ins Wanken. Seine Erklärungen sind mitunter befremdlich.

Stand der Angeklagte unter Drogen, als er am 11. September 2023 ein zehnjähriges Mädchen in Edenkoben entführt und später in einer ehemaligen Papierfabrik in Lindenberg sexuell missbraucht