Der 61-Jährige, der im September vergangenen Jahres mutmaßlich ein zehnjähriges Mädchen in Edenkoben entführt und sexuell missbraucht hat, soll in Sicherungsverwahrung kommen. Wie die Leitende Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig mitteilt, habe die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer am Mittwoch vor dem Landgericht Landau beantragt, den Angeklagten wegen der Tat am 11. September 2023 und dreier zuvor begangener Verstöße gegen Weisungen während der Führungsaufsicht zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren zu verurteilen. „Zudem hat sie beantragt, die Unterbringung des Angeklagten in der Sicherungsverwahrung anzuordnen.“ Auch der Vater des Opfers plädierte am Mittwoch. Wie dessen Anwalt Matthias Bär mitteilt, forderte er kein Strafmaß, sondern appellierte an das Gericht.

Weil in Teilen der Hauptverhandlung die Öffentlichkeit ausgeschlossen war, werden die Plädoyers komplett hinter verschlossenen Türen gehalten. Das Urteil im Prozess um den Missbrauchsfall Edenkoben soll am Donnerstag nach dem Plädoyer der Verteidigung gesprochen werden.