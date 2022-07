Der bisherige Präsident des Lions Clubs Weinstraße, Andreas Scherr aus Hainfeld, hat das Amt an Michael Schöneich aus Burrweiler übergeben. Laut Scherr sind im vergangenen Jahr rund 44.000 Euro an Spenden gesammelt wurden. Neben der Beschaffung von medizinischen Hilfsmitteln für die Ukraine ging Geld unter anderem an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen, an Jugend Forscht in Neustadt, den Kinderschutzbund Neustadt/Bad Dürkheim und die Tafel in Landau. Der neue Präsident möchte neben der Förderung von Kinder- und Jugendprojekten auch ein Augenmerk auf die Senioren haben.