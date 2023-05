Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Liebhaber lokaler Delikatessen müssen jetzt ganz stark sein: Die Metzgerei Weisbrod in der Meerweibchenstraße schließt am Donnerstag für immer ihre Pforten. Grund ist wie so oft der Personalmangel. Der Inhaber hadert mit der Lage des Handwerks in Deutschland.

Alexander Weisbrod hatte immer den Anspruch, dass sein Geschäft aus der Masse der Fleischverkäufer heraussticht. Die Metzgerei, seit über 100 Jahren in Familienhand, ein Ort, wo