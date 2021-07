Marc-Uwe Kling übernimmt die Poetik-Dozentur an der Landauer Uni im kommenden Wintersemester. Das teilt die Uni mit. Der Kleinkünstler ist in Deutschland vor allem für seine vierteilige Känguru-Trilogie bekannt geworden. Der dazugehörige Film wurde im vergangenen Jahr bis zum Lockdown in den Kinos gezeigt. Mit einem persönlichen Erscheinen Klings in Landau wird allgemein gerechnet. Zudem ist der 1982 geborene Kling Autor, Liedermacher und Kabarettist.

Seit dem Sommersemester 2010 gibt es an der Universität Koblenz-Landau am Campus Landau die Poetik-Dozentur. Bisherige Poetik-Dozenten waren unter anderem der jetzige WDR-Intendant Tom Buhrow, der Autor Daniel Kehlmann oder die Sängerin Judith Holofernes.