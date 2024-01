Ein gewalttätiger Vorfall hat sich am Mittwoch kurz nach Mitternacht in Venningen ereignet. Wie die Polizei berichtet, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Betrunkenen und seiner ebenfalls alkoholisierten Partnerin. Im Verlauf des Streits schlug der Mann der Frau ins Gesicht und fügte ihr dadurch Verletzungen zu. Die Polizei konnte die Situation vor Ort beruhigen und den Mann mit einem Platzverweis belegen. Zusätzlich erhielt er eine Anordnung, wonach er zehn Tage lang die gemeinsame Unterkunft nicht betreten darf. Die Polizei ermutigt Menschen, die Gewalt in Beziehungen erfahren, sich Helfe zu holen. „Gewalt in Beziehungen sollte nicht im Verborgenen bleiben.“ Jede Polizeidienststelle bietet in Kooperation mit Interventionsstellen Opferberatung an.