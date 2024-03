Ein Lkw ist auf der B10 in Höhe von Landau-Nord mit einem Bus aus Wales kollidiert. Die im Bus sitzenden 63 Schülerinnen und Schüler blieben bei dem Unfall unverletzt, berichten zwei Lehrkräfte der RHEINPFALZ. Der Busfahrer befindet sich derzeit im Krankenhaus, sagt Stadtfeuerwehrchef Dirk Hargesheimer. Der an der Unfallseite sitzende Zweitfahrer wurde leicht verletzt. Die Kinder zwischen 13 und 15 Jahren, ihre betreuenden Lehrer und der Ersatzfahrer werden derzeit in der Dammheimer Turnhalle von 35 Einsatzkräften von Feuerwehr, Rotem Kreuz und DLRG versorgt, so Hargesheimer weiter. Die Schüler waren unterwegs nach Salzburg. Von dort aus startet ein weiterer Bus, der die Jugendlichen abholt. Er wird am Nachmittag in der Pfalz erwartet.

Wir berichten weiter.