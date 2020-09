Im Kirchenpavillon Himmelgrün im Wohnpark am Ebenberg endet die Saison der Freiluft-Gottesdienste. Nach Angaben des Missionarisch Ökumenischen Dienst der Evangelischen Kirche der Pfalz mit Sitz in Landau gibt es am Sonntag, 27. September, um 11.15 Uhr einen Abschlussgottesdienst mit Pfarrer Thomas Borchers und Vikar Johannes Rossell. Letzterer hatte in diesem Jahr die Verantwortung für die Kirche im Garten. Beim Gottesdienst wird Gemeindediakon Rainer Fischer verabschiedet, der schon im Frühjahr in den Ruhestand getreten ist, aber wegen Corona noch nicht offiziell verabschiedet werden konnte. Die Bläserkantorei der Stiftskirchengemeinde unter der Leitung von Landesposaunenwart Christian Syperek spielt. Wegen der Hygienerichtlinien ist das Platzangebot begrenzt, vor allem bei Sitzplätzen. Außerdem müssen alle Teilnehmer ihre persönlichen Daten hinterlegen, einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen und den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Es darf auch nicht gesungen werden. Im kommenden Jahr übernehmen die evangelische und die katholische Kirche in Landau den Kirchenpavillon von der Pfälzischen Landeskirche. Er soll so einen festen Platz im kirchlichen Leben der Stadt einnehmen. Weitere Informationen sind zu finden unter www.himmelgruen-landau.de.