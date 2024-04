Seit Samstag, 13. April, haben sich überwiegend französische Landfahrer mit ihren Autos und Wohnwagen auf einer Grünfläche zwischen den Bahngleisen und dem Gewerbegebiet Guldengewann/In den Grabengärten niedergelassen. Solche durchreisenden Gruppen machen häufiger in Landau Station, dann allerdings meistens auf dem neuen Messegelände. Möglicherweise sind sie nun wegen der Baumesse ausgewichen. Die Stadt sieht das allerdings kritisch, da es sich um eine Grün- und Ausgleichsfläche handelt, die ausdrücklich nicht zum Campieren freigegeben ist. Vielmehr handelt es sich um eine ausgewiesenen Ökokontofläche, die zum Schutz von Eidechsen angelegt worden ist. Durch das Abstellen von Fahrzeugen werde die Vegetation beeinträchtigt und die Tierwelt gestört. Zudem bestehe die Gefahr, dass Betriebsstoffe auslaufen können. Die Fläche sei aber auch für die Camper selbst gefährlich, da die Fläche unmittelbar an die Bahnschienen angrenzt und nicht eingezäunt ist. Die Stadt hat den Landfahrern deswegen im Gespräch und per Verfügung mitgeteilt, dass sie die Fläche zu verlassen haben. Für das Wildcampen können Bußgelder von mehreren Hundert Euro pro Tag verhängt werden.