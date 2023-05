Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Längst haben auch Männer Pilates für sich entdeckt. Heike Meier bietet das Training in ihrem Bewegungsraum Südpfalz nun in neuen Räumen an. Sie musste ihre Matten nicht weit tragen. Von der Wollmesheimer Höhe ist sie in den Lazarettgarten umgezogen und hat nun deutlich mehr Platz.

„Körperliche Fitness erhält man weder durch Wunschdenken noch kann man sie käuflich erwerben.“ Diese Erkenntnis bringt viele Menschen in die Bewegung. Das Zitat