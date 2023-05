Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt Landau wird in einem Rechtsstreit um den Denkmalschutz, in dem sie unterlegen ist, nicht in die nächste Instanz gehen. Das hat die Verwaltung auf Anfrage mitgeteilt.

Das Verwaltungsgericht in Neustadt hatte kürzlich gegen die Untere Denkmalpflegebehörde bei der Stadtverwaltung Landau entschieden, dass ein Hauseigentümer in der Straße An 44 die Originalfenster aus der Erbauungszeit nicht restaurieren muss,