Seit Beginn des Jahres hat Rheinland-Pfalz eine deutlich größere und fachlich erheblich erweiterte Technische Universität. Aus der Universität Landau und der Technischen Universität Kaiserslautern wurde die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU). Mit rund 20.000 Studierenden, mehr als 250 Professuren und über 160 Studiengängen soll sie das Profil des Landes als Hochschul- und Wissenschaftsstandort weiter stärken. Um den Zusammenschluss symbolisch zum Ausdruck zu bringen, schenkte das Land der RPTU zwei Gründungsbäume. Diese sollen das Zusammenwachsen der neuen Universität an ihren beiden Standorten symbolisieren. Gemeinsam mit der präsidialen Doppelspitze, Professor Arnd Poetzsch-Heffter und Professorin Gabriele Schaumann, pflanzte Minister Clemens Hoch jeweils am Campus Landau und am Campus Kaiserslautern eine Linde. Noch bis zum 30. September 2024 leitet die Doppelspitze die RPTU. Danach wird eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident die Leitung übernehmen. rhp