Das Land Rheinland-Pfalz fördert über die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) den Erwerb von zehn neu zu errichtenden bezahlbaren Mietwohnungen der S-Immobilien Invest GmbH in der Zweibrücker Straße in Landau.

Das Darlehen beläuft sich auf 840.000 Euro, der Tilgungszuschuss auf 170.000 Euro, durch den das Darlehen nicht komplett zurückgezahlt werden muss. Nach Mitteilung des Finanzministeriums gilt die Miet- und Belegungsbindung für 15 Jahre. Zum Einstieg dürfen die geförderten Wohnungen für maximal 7,40 Euro pro Monat und Quadratmeter vermietet werden.

36 neue Wohnungen

Im Neubau gegenüber der Frühmesser-Tankstelle entstehen 36 Wohnungen: Neben den zehn geförderten Wohnungen für Menschen mit kleinem Geldbeutel sind 15 Einheiten sind für Leute ab 60 Jahren gedacht, elf Wohnungen stehen allen Interessenten offen. Der Unternehmer Denis Baumann aus Landau baut das Acht-Millionen-Objekt mit der Sparkasse Südpfalz als Partner. Die S-Immobilien Invest hat die 30 bis 100 Quadratmeter großen Wohnungen gekauft und wird später auch die Vermietungen regeln.

Als Förderbank des Landes finanziert und begleitet die ISB soziale Wohnungsbauprojekte: „Es freut uns sehr, dass wir ein weiteres Mal dazu beitragen können, bezahlbaren Wohnraum in Landau zu schaffen“, sagte Ulrich Dexheimer, Sprecher des Vorstandes der ISB. Im vergangenen Jahr habe die ISB Mittel in Höhe von 4,5 Millionen Euro für 43 Wohneinheiten in der Stadt Landau zugesagt.