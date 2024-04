Am Kleinen Platz in Landau ist in den vergangenen Wochen eine markante Lücke zun den Uferschen Höfen geschlossen worden. Die war durch den Abriss eines Altbaus entstanden. Das dreigeschossige Gebäude, das sich der Altstadt-Umgebung am Kleinen Platz anpasst, ist vom Landauer Bauträger DB Projekt GmbH (Unternehmensgruppe baumann) erstellt worden. Bauleiter Dominik Klein ist stolz, dass der sehr enge Zeitplan eingehalten wird: Baustart war Ende November, und jetzt ist der Lückenschluss zumindest auf der Hofseite schon fertig, wo das vegane Restaurants Velo seine Gäste im Freien bewirten will. Vermutlich nächste Woche wird das Gerüst an der Platzseite abgebaut. Möglich geworden sei das durch eine ständig aktualisierte Bauablaufplanung und durch viele Handwerker, mit denen DB schon lange zusammenarbeite. Im Neubau gibt es sechs Wohnungen, darunter eine große unterm Dach, die dank Aufzug barrierefrei erreichbar sind. Klein rechnet damit, dass sie im August bezogen werden können.