Am Samstag gegen 15.15 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf dem Fließband einer Waschstraße in der Hainbachstraße in Landau. Wie die Polizei mitteilt, befanden sich die beiden Fahrzeuge schon im Waschvorgang auf dem automatischen Fließband, als der Fahrer des hinteren Fahrzeugs losfuhr und in das Heck des davorstehenden Autos brummte. Als Grund für seinen Start nannte der Fahrer gegenüber der Polizei die blendende Sonne. Aber auch die 0,52 Promille Atemalkoholkonzentration des Unfallverursachers dürften nicht unerheblich dazu beigetragen haben, heißt es im Polizeibericht. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.