Leckere Produkte direkt aus dem Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen und frisch zubereitet auf den Teller – das gibt es von 15. bis 31. Oktober in zwölf Partner-Restaurants. Bei den kulinarischen Pfälzerwald-Wochen tischen die Köche sowohl traditionelle Hausmannskost als auch ausgefallene Kreativgerichte auf. Bei diesem herbstlichen Genuss steht Wildbret im Mittelpunkt, auch Pilze, Kastanien, Beeren und Kräuter aus dem Waldgebiet spielen eine Rolle. An der Aktion beteiligen sich unter anderem das Hotel-Restaurant Pfälzer Hof in Edenkoben, das Restaurant Ritterhof zur Rose in Burrweiler und das Gasthaus Müllers Lust in Hofstätten.