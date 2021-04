Auch die Stadt Annweiler beteiligt sich am zentralen Corona-Gedenktag am Samstag, an dem der in der Pandemie Verstorbenen gedacht wird. Der Stadtvorstand wird zusätzlich zur Trauerbeflaggung einen Kranz auf dem Rathausplatz niederlegen. Der Rathausplatz wurde bewusst gewählt, um das Gedenken für alle zu ermöglichen. Die Bürger können dort ebenfalls Blumen oder auch Kerzen aufstellen, sagt Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried.