Das Ordnungsamt und die Polizei haben am Donnerstag viele Verstöße gegen die Corona-Regeln in Landau festgestellt. Das ist das Ergebnis einer ersten Zwischenbilanz zum landesweiten Corona-Kontrolltag. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, wurden zwischen 12 und 14 Uhr zahlreiche Verstöße gegen die Maskenpflicht in großen Teilen der Fußgängerzone verstoßen. „Auf dem Gelände des Weihnachtsmarkts hingegen wurden keine fehlenden Masken festgestellt“, sagt Stadtsprecherin Sandra Diehl. Die meisten Menschen gaben an, nichts von der Maskenpflicht gewusst zu haben. Die Menschen seien einsichtig gewesen und hätten direkt die Masken angezogen – es seien keine Verfahren eingeleitet worden.

Von 9 bis 11.30 Uhr wurden rund 30 Einzelhändler und fünf Friseure kontrolliert. Zwei Friseure haben gegen die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung verstoßen – ansonsten gab es keine Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung. Es sind weitere Kontrollen vorgesehen, die Stadt wird am Freitag eine vollständige Bilanz ziehen.