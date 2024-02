Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 9.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Silz und Vorderweidenthal. Wie die Polizei berichtet, verlor eine Opel-Corsa-Fahrerin in der Linkskurve nach der Einmündung zur K 11 die Kontrolle über ihren Wagen – aufgrund nasser Fahrbahn und da sie zu schnell unterwegs war. Der Opel überschlug sich. Die 41-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.