Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einige Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz beteiligen sich an der Impfkampagne und bieten Corona-Schutzimpfungen für Bürger an. Andere tun dies nicht – darunter ist das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße. Die Klinikleitung erklärt, warum.

Der Fokus des Klinikums mit Standorten in Landau, Bad Bergzabern und Annweiler liege auf der Patientenversorgung und auf den großen Anstrengungen zur Bewältigung der „harten