Die SHK-Innung Südpfalz bietet in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer einen Vorbereitungskurs für künftige Auszubildende zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik an – vom 12. bis 16. September im Berufsbildungszentrum in Landau. Die Azubis bekommen erste Grundkenntnisse über Werkzeuge und Maschinen und lernen Maßnahmen zur Arbeitssicherheit, teilt die Handwerkskammer mit. Auch erste Schrauben- und Verbindungstechniken werden geübt. Außerdem gibt es einen „Ausbildungs-Knigge“. Das Engagement trägt dem großen Fachkräftebedarf im SHK-Handwerk Rechnung, das wesentlich zur Gestaltung der Energiewende und zur Umsetzung der Umwelt- und Klimaschutzziele beiträgt. Am 5. September gibt es eine Eröffnungsveranstaltung zum Grundkurs. Neben den künftigen Auszubildenden sind auch deren betriebliche Ausbilder und Eltern zur Veranstaltung eingeladen.

Info



Infoveranstaltung zum Kurs am Montag, 5. September, 12 Uhr, Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer der Pfalz,

Im Grein 21, Landau.