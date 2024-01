Die Kommunen im Kreis wollen mehr Geld für Bauarbeiten in Kitas. Zuletzt haben sich Stimmen in der Verbandsgemeinde Edenkoben dafür ausgesprochen, mehr Druck beim Kreisjugendamt auszuüben, um mehr finanzielle Unterstützung zu erhalten.

Hintergrund ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz vom vergangenen Jahr. Die Richter hielten es für angemessen, dass ein Landkreis bei einem Kita-Bau 40 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten übernimmt. Da die Förderquote im Kreis SÜW unterschiedlich hoch ist, in der Regel aber unter diesem Wert bleibt, wird in absehbarer Zeit auch hier reagiert werden. Jedenfalls hat der erste Kreisbeigeordnete Georg Kern (CDU) mitgeteilt, dass alle seit dem 1. Juli 2021 beantragten Fördermaßnahmen im Kita-Baubereich neu bewertet werden. Damals trat die neue Landesregelung in Kraft, seitdem wird Eltern unter anderem eine durchgängige siebenstündige Betreuung ihrer Kinder garantiert.

Abgewartet wird eine neue Musterrichtlinie, die Gemeinde- und Städtebund und Landkreistag derzeit erarbeiten. Zuletzt hatte die Landesregierung 40 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt, die erstmals auch für Sanierungen von Kitas gedacht sind. Bislang gab es Landesmittel nur dann, wenn die Baumaßnahmen neue Kita-Plätze bedeuten.