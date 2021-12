Die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße prüfen Sonderimpfaktionen für Kinder aus der Region. Das teilen die Kommunen gemeinsam mit. Das Land Rheinland-Pfalz hat Impfungen für Kinder am 16. Dezember in seinen Impfzentren gestartet. Derzeit werden nur diese sowie Kinderärzte mit dem Impfstoff für Kinder beliefert, teilt das Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Denn nur dort habe ein geeignetes Umfeld (Kinderärzte und ein kindgerechtes Ambiente) geschaffen werden können. Wenn Anfang 2022 die Liefermengen feststehen, könne man auch in den kommunalen Impfstellen Impfungen für Kinder anbieten, teilt das Ministerium weiter mit.

Kinder können in der Region mit einem eigens für sie zugelassenen Impfstoff in den Landesimpfzentren in Neustadt und Wörth sowie bei Kinderärzten geimpft werden können. Eltern, die ihre Kinder in den Zentren zum Impfen anmelden möchten, können das über die Termin-Hotline des Landes unter Telefon 0800 5758100 oder online unter www.impftermin.rlp.de tun.

Stiko empfiehlt Impfung bei Vorerkrankungen

Die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut (STIKO) empfiehlt seit dem 17. Dezember die Corona-Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen. Kindern in diesem Alter ohne Vorerkrankungen können „bei individuellem Wunsch von Kindern und Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigten nach ärztlicher Aufklärung“ geimpft werden, teilt das Bundesgesundheitsministerium mit. Das Impfzentrum in Landau gilt formal als Kommunale Impfstelle, das Zentrum in Wörth hingegen firmiert als Landeseinrichtung. Beide werden vom Land finanziert.

Das Hotel Krone in Hayna beispielsweise hatte jüngst bei einer Impfaktion die Ankündigung, dass auch Kinder geimpft werden, zurückziehen müssen. Grund: Der bestellte Impfstoff für Kinder war nicht geliefert worden.