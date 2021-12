Die Impfaktion des Hotels Krone in Kooperation mit zwei Ärzten geht wie angekündigt weiter. Nur Kinder können vorläufig nicht geimpft werden, weil der bestellte Impfstoff nicht geliefert wurde.

Am Wochenende sollten erstmals auch Kinder ab fünf Jahren gegen das Corona-Virus geimpft werden. So hatte es Chefkoch Fabio Daneluzzi angekündigt. Am Sonntag erreichten die RHEINPFALZ E-Mails und Anrufe von Eltern, die mit ihren Kinder in der Krone waren, aber abgewiesen wurden. Das bedauere er sehr, sagt Daneluzzi. „Dafür kann ich mich nur entschuldigen, aber der bestellte und zugesagte Impfstoff für Kinder wurde nicht geliefert.“ Voraussichtlich wird das Kinder-Vakzim erst im nächsten Jahr die Krone erreichen. „Wir planen dafür, am 9. Januar einen reinen Kinder-Impftag zu organisieren“, kündigt Daneluzzi an.

Die Impfaktion geht ansonsten wie angekündigt weiter. Das Impfzentrum ist lediglich vom 24. bis 26. Dezember geschlossen. Am 29. und 30. Dezember gelten verkürzte Öffnungszeiten von 11 bis 17 Uhr. Nach dem Jahreswechsel wird wieder wie zuvor von Mittwoch bis Freitag von 17 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 13 bis 16 Uhr geimpft. Impfwillige können zwischen Biontech und Moderna wählen, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Testzentrum der Krone ist weiterhin täglich – auch an den Feiertagen – von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.hotelkrone.de.