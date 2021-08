Corona macht erfinderisch, auch bei der Kerwe. Als Alternative zum traditionellen Fest wird in Klingenmünster am Sonntag von 11 bis 19 Uhr „Kerwe to go“ angeboten, wobei sich die Feiermeile über das ganze Dorf erstreckt. 20 Vereine, Organisationen, Schausteller, Privatpersonen und die Gastronomie machen mit. Es gibt Bewirtung und Unterhaltung im gesamten Ort bis zu den Klingbach-Auen, zur Nikolauskapelle und zu den Weinbergen am Schloßberg. Die Schoppensänger des KVK freuen sich auf ihren ersten Auftritt seit Langem. Auch das August-Becker-Museum lädt zum Verweilen ein. Einen detaillierten Lage- und Programmplan gibt’s auf der Internetseite der Ortsgemeinde. Für das gewohnte Kerwe-Flair sorgt am Zimmerplatz die Schaustellerfamilie Hertel mit Kinder-Karussell und Entenangeln.

Im Weinhof Pfeffer und im Hof des Gesangvereins wird bereits am Samstagabend mit dem Feiern begonnen. Am Sonntag besteht die Möglichkeit, in der Klingbachhalle Sachspenden für die Flutopfer abzugeben. Daniel Grimm von der Initiative „Miteinander füreinander – Südpfalz“ bringt mit Freunden seit Wochen Spenden ins Katastrophengebiet. Benötigt werden vor allem Elektrogeräte und haltbare Lebensmittel.