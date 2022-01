Die großen Abrissarbeiten am Kaufhof beginnen am Montag. Das geht aus dem Inhalt eines Schreibens einer Abbruchfirma hervor, das am Freitag bei Kaufhof-Anwohnern im Briefkasten lag. Bei den Arbeiten mit Großmaschinen sei mit „einem erhöhten Lärmpegel, minimalen Erschütterungen sowie Staubentwicklung“ zu rechnen. Letztere solle durch einen Einsatz von Wasserwerfern und Nebelkanonen minimiert werden. Gearbeitet werde wochentags von 7.30 bis 17 Uhr, heißt es weiter in dem Schreiben.