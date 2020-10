Aus und vorbei: Immer wieder haben am Mittwochnachmittag vergebens Kunden an den Türen des Kaufhof in Landau gerüttelt. Am Sonntag war bekanntgeworden, dass das Haus früher als geplant schließen wird. In dem 1964 eröffneten Kaufhaus waren die letzten Reste der ohnehin schon stark dezimierten Warenbestände abverkauft und am Mittag die Türen endgültig geschlossen worden. Vom Personal wollte sich niemand mehr fotografieren lassen – der Abschied war zu emotional. Der neue Eigentümer der Immobilie, Projektentwickler Ehret und Klein aus Starnberg, will Ende Februar/Anfang März mit dem Abriss beginnen, das Haus „an dieser für Landau wichtigen Stelle im Stadtgebiet“ aber bis dahin möglichst nicht leerstehen lassen. Über eine Zwischennutzung hat Projektentwickler Micheal Ehret am selben Tag mit Bernd Wichmann, dem Leiter des Landauer Tourismusbüros, gesprochen, denn die Stadt hat Interesse daran, einen Teil ihres wegen Corona diesmal dezentral geplanten Thomas-Nast-Nikolausmarktes in dem Kaufhaus an der Ostbahnstraße anzusiedeln.