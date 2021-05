Keine Haustürbesuche, kaum Infostände, Diskussionen im Internet: Verzerrt das Virus den Landtagswahlkampf und somit das Ergebnis? Einer findet, die Parteien seien sowieso kaputt.

Die Corona-Folgen behindern den Landtagswahlkampf. Begegnungen sind kaum möglich. Ist das noch demokratisch? Ulrich Sarcinelli, Landauer Politikwissenschaftler und emeritierter Professor, ist da recht entspannt. „Es gibt keinen Idealstandard für einen Wahlkampf“, sagt der Forscher. Wahlkämpfe seien auch immer Ausdruck ihrer Zeit und der politischen Kultur. Die Virus-Folgen zeigten natürlich Wirkung. „Die politische Kommunikation ist eingeschränkt. Dabei sind Wahlkämpfe eigentlich Hochzeiten der Demokratie“, sagt Sarcinelli. Der Haustürwahlkampf beispielsweise sei kaum möglich.

„Die Situation trägt aber auch zu einer Modernisierung bei, denn viele Formate werden in die elektronischen Medien verlegt“, sagt der Politikwissenschaftler, der bei den klassischen Medien eine gewisse Unsicherheit ausmacht, wie sie mit diesem Wahlkampf unter Corona-Bedingungen umgehen sollen. Dass die Landtagswahl durch die Beschränkungen am Ende einen Makel erhalten könnte, das sieht Sarcinelli nicht. „Es gab schon immer Wahlen, nach denen man sich gefragt hat, ob das fair abgelaufen ist.“

Sind unbekannte Kandidaten im Nachteil?

Trifft die Coronakrise vor allem jene Landtagskandidaten, die keinen großen Parteiapparat hinter sich haben? „Ja“, sagt Kaycee Hesse. Die 21-Jährige kandidiert im Wahlkreis Landau für die Klimaliste RLP. Im Vergleich zu vergangenen Wahljahren hätten es vor allem neue politische Gruppierungen schwer, sich bekannt zu machen, sagt die Landauerin. Deshalb seien die Corona-Beschränkungen für manche Wahlkämpfer eine Form der Benachteiligung. „Ich habe aber leider keine Idee, wie man das ändern sollte“, sagt Hesse. Sie versuche einfach, viele Angebote für Bürger online anzubieten. Erst vor wenigen Tagen sei es einer Gesprächsrunde mit einer Verkehrsexpertin um die Zukunft der Mobilität gegangen. „Ich mache das gerne, weil man immer wieder neue Sichtweisen bekommt.“

Peter Lerch kandidiert wie Kaycee Hesse im Wahlkreis Landau. Der Christdemokrat sagt, er bedauere, dass keine persönlichen Kontakte mit Bürgern möglich seien. „Ich bin gerne unter Menschen. Das vermisse ich, weil ich bei diesen Gesprächen auch immer wieder auf Themen stoße“, sagt der Landauer der RHEINPFALZ. Ob weniger bekannte Kandidaten im Corona-Wahlkampf Nachteile hätten, das könne er nicht beurteilen. „Die Legitimation der Wahl ist allerdings nicht berührt. Im Grundgesetz steht nichts davon, dass in einem Wahlkampf bestimmte Wahlkampfformen gewährleistet sein müssen“, sagt der Landtagsabgeordnete.

Bestandteile von Wahlkämpfen fehlen

Keine Haustürbesuche, kaum Infostände, Diskussionsabende nur im Internet. Dabei sind doch gerade das jene Situationen, in den sich Wähler und Gewählte nahekommen, wo Politik auf Wirklichkeit trifft. Manuela Glaab, Politikwissenschaftlerin an der Uni Landau, sagt, es sei schwierig vorherzusagen, ob der Virus-Wahlkampf die Wahlentscheidung der Menschen beeinflussen wird. Natürlich fehlten traditionelle Bestandteile von Wahlkämpfen, dafür würden Gespräche und Debatten stärker in die Neuen Medien verlagert. Ein Fairnessproblem gibt es Glaabs Ansicht nach nicht. Alle seien gleich stark betroffen.

Experten prognostizieren für die Landtagswahl einen hohen Briefwähleranteil. Wie die Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, ist der in den vergangenen Jahren in Rheinland-Pfalz unabhängig von Corona deutlich gestiegen. Nahmen 2011 noch 24 Prozent der Bürger dieses Mittel in Anspruch, waren es bei der Landtagswahl 2016 bereits rund 30 Prozent. Könnte es ein Problem sein, dass dieses Mal derart viele Menschen per Brief wählen? Immerhin könnten kurz vor dem Wahltermin eine Partei oder ein Kandidat noch in einen Skandal verwickelt sein – und viele hätten ihre Stimme bereits abgeben. Auch das sieht Ulrich Sarcinelli aus demokratischer Perspektive nicht mit Sorge. Es sei schon zuvor so gewesen, dass Leute per Briefwahl recht früh ihr Stimme abgegeben hätten. Wahlen seien vor allem ein Urteil über die Bilanz der politischen Handelnden.

„Wasser auf Mühlen der Corona-Leugner“

Albrecht Müller, einst Planungschef im Kanzleramt und SPD-Bundestagsabgeordneter aus Pleisweiler-Oberhofen, war Wahlkampfmanager. Er gilt es als eine der maßgeblichen Figuren des Wahlkampfes von Willy Brandt, der bei der Bundestagswahl 1972 das erste und bisher einzige Mal mit dem Slogan „Willy wählen“ die SPD zur stärksten Partei machte. Zwar hält Müller die nun eingeschränkte Form des Wahlkampfes für problematisch, weil der Meinungsbildungsprozess berührt sei, dennoch weist er den Vorschlag mancher zurück, die Wahl zu verschieben. „Das wäre Wasser auf die Mühlen der Corona-Leugner.“

Er sehe zwar auch vieles kritisch, was in der Viruspolitik passiere, aber es dürfe doch keiner ernsthaft annehmen, Merkel oder andere versuchten, unsere Demokratie mit dem Corona-Hebel in eine Diktatur umzuwandeln. „Da steckt nichts dahinter“, sagt der bekannte Buchautor. Problematisch sieht er eher den Gesamtzustand der Parteien, „die sind nämlich kaputt“. Daran ändere auch Corona nichts.