Für das „Stadttor Landau“, einen Neubau anstelle des abgerissenen Kaufhofs gegenüber vom Landauer Hauptbahnhof, ist der erste Mietvertrag unterzeichnet worden. Nach Angaben des Projektentwicklers Ehret & Klein mietet der Pflegedienst-Betreiber Advita rund 4600 Quadratmeter Fläche für 15 Jahre an.

Der Zeitplan ist ehrgeizig, denn erst im Oktober hatte der Projektentwickler den Spatenstich gefeiert und derzeit wird die Baugrube ausgehoben. Doch Ehret & Klein hat schon mehrfach betont, den Neubau im Jubiläumsjahr 2024 fertigzustellen, wenn Landau 750 Jahre Stadtrechte feiert.

Vertragspartner ist die „Zusammen Zuhause“ GmbH, die altersgerechten und barrierefreien Wohnraum als betreutes Service-Wohnen und als Pflege-Wohngemeinschaften vermietet und verwaltet. Sie setzt, wie berichtet, als Betreiber des Betreuten Wohnens die Advita Pflegedienst GmbH ein, die zudem eine Tagespflege anbieten will. Er werde voraussichtlich im vierten Quartal 2024 eröffnen. Advita ist bundesweit tätig.

Seniorengerechtes Wohnen

Michael Baureis, geschäftsführender Gesellschafter von Ehret & Klein, wertet den frühzeitig abgeschlossenen Mietvertrag als Indiz dafür, „dass wir mit unserem Konzept einer Mischnutzung ein attraktives Produkt für diesen Standort gewählt haben“. Außerdem leiste ein Pflegedienst als langfristiger Mieter und Betreiber einen wichtigen Beitrag für die Versorgung und Betreuung der pflegebedürftigen Bürger in Landau.

Dean Colmsee, der Geschäftsführer der Advita Pflegedienst GmbH, sieht einen „hohen Bedarf an seniorengerechtem Wohnen“. Für das Unternehmen sei Landau der dritte Standort in Rheinland-Pfalz. Es werde Wohngemeinschaften mit Betreuung und Pflege, Betreutes Wohnen und Tagespflege unter einem Dach geben. „Mit diesem Konzept sind wir in sieben weiteren Bundesländern bereits erfolgreich aktiv.“

In dem „Stadttor Landau“ genannten Neubau ist ein Mix von Wohnen, Gewerbe, Handel und Gastronomie geplant. Die Bauherren bekräftigten auch: „Ziel ist es, das neue Stadttor Landau bis zur 750. Jahresfeier der Stadt Landau fertigzustellen.“