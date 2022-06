Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) will, dass die Stadt Landau dem Bündnis „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für Frieden) beitritt. Das sei eine 1982 gegründete internationale Organisation von Städten, die sich zum weltweiten Frieden und vor allem der atomaren Abrüstung bekennen, teilt Ingenthron mit. Initiiert wurde es vom damaligen Bürgermeister der Stadt Hiroshima, auf die die USA gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die erste Atombombe gegen Menschen einsetzten. Geschätzt starben dort inklusive Spätfolgen 90.000 bis 166.000 Menschen. „Ich rufe dazu auf, dass sich auch Landau zu einem Beitritt entschließt. In der aktuellen Lage, in der die russischen Aggressoren mit dem Einsatz von Atomwaffen ein ungeahntes Maß an Unheil in der Welt anrichten könnten, ist auch ein solches Bekenntnis richtig. Auch wenn es ein kleines Zeichen ist, ist es eben keine Alternative, dieses Zeichen nicht zu setzen.“ 28 Städte, Stadtteile und Gemeinden aus Rheinland-Pfalz gehörten dem Bündnis bereits an.