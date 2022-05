Deutsche Glasfaser hat in Albersweiler die Nachfragebündelung gestartet. Wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte einen Vertrag mit der Firma abschließen, wird diese in dem Ort das Glasfasernetz ausbauen. Am Mittwoch ist ein Infoabend.Stichtag ist der 23. Juli. Wenn bis dahin die Quote erfüllt ist, steht einem Ausbau nichts im Wege. Wer sich für den Vertrag mit Deutsche Glasfaser entscheidet, bekommt dann kostenfrei einen Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung gelegt.

Die Gemeinde und Deutsche Glasfaser haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Die neue Infrastruktur berücksichtigt alle Haushalte im Ausbaugebiet und schafft die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können. Dann allerdings müssen diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen.

Das Team von Deutsche Glasfaser informiert über den Netzausbau, die buchbaren Produkte und Leistungen sowie den Projektverlauf bei einem Infoabend am Mittwoch, 1. Juni, 19 Uhr, im Pfarrheim Albersweiler. Die Besucher können dabei den Experten ihre Fragen stellen. Zudem wird ein Servicepunkt im Rathaus eingerichtet, der dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet hat. Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser werden die Bürger auch zu Hause besuchen und auf Wunsch persönlich beraten. Alle Informationen über Deutsche Glasfaser gibt es im Internet unter www.deutsche-glasfaser.de.