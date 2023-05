Vandalen sind in der Bad Bergzaberner Innenstadt unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 25., und Dienstag, 30. Mai, die Glasscheibe am Info-Kasten beim Jugendzentrum in der Marktstraße beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.