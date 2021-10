Neubauten in Landau sollen künftig Fotovoltaikanlagen auf den Dächern haben. Um das zu unterstützen, bietet die Stadt am Donnerstag, 28. Oktober, 17.30 Uhr, in der Turnhalle der Grundschule Wollmesheimer Höhe in der Barbarossastraße 4 einen Info-Abend zu Solarenergie an. Anmeldungen per E-Mail an solaroffensive@landau.de.