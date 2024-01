Seit Montag läuft an der Universität ein Rezeptwettbewerb unter dem Motto „Studentenfutter: Studis kochen vegan“. Wie das Studierendenwerk Vorderpfalz mitteilt, soll das Gewinnerrezept gemeinsam mit den Studierenden in der Mensa zubereitet und ausgegeben werden. Die ersten drei Gewinner erhalten Essensgutscheine im Wert von 200, 100 und 50 Euro. Rezepte für vegane Gerichte, von Studenten kreiert, sollen dauerhaft in den Mensa-Speiseplan aufgenommen werden. Vegan geht es auch in den Semesterferien zu. In allen Hochschul-Mensen des Studierendenwerks in Landau, Germersheim, Neustadt, Ludwigshafen und Worms gibt es im Februar und März nur noch vegane Gerichte geben. Der Speiseplan während des Semesters bleibt unverändert!

Votum der Gäste

Wie es in der Mitteilung heißt, war bereits die Einführung einer veganen Menü-Linie im Dezember 2022 für das Studierendenwerk ein voller Erfolg. „Jedes zweite Essen, das bei uns über die Ausgabetheke geht, ist mittlerweile ein veganes Gericht. An der RPTU Landau sind es sogar schon 60 Prozent, beschreibt Andreas Dubiel, Leiter der Hochschulgastronomie des Studierendenwerks, die Entwicklung seiner Essenzahlen. „Wir können nach über einem Jahr veganer Essenslinie ganz klar feststellen, dass vegane Ernährung nicht nur einen kurzfristigen ,Trend’, sondern eine echte Änderung des Essverhaltens darstellt. Unsere Gäste haben am Tresen abgestimmt und wir werden dieses Gäste-Votum ernstnehmen“.

Ganz langsam steigen die Essenszahlen beim Studierendenwerk wieder an. „Bei deutlich gesunkenen Studierendenzahlen seit 2019 – wir betreuen gegenwärtig 15.863 Studierende, 2019 waren es noch 18.535 Studierende – und einem weiterhin hohen Anteil an Online-Lehre sind Gäste-Zahlen wie vor der Pandemie vorerst nicht zu erwarten“, beschreibt Geschäftsführer Andreas Schülke die aktuelle Auslastung seiner Mensen.