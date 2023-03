Ein Randalierer in Herxheim ist der Landauer Polizei am Mittwoch gegen 13.15 Uhr von mehreren Anrufern gemeldet worden. Der Mann werfe unter anderem Gegenstände auf die Straße. Mehrere Streifen fanden diesen Sachverhalt bestätigt. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte die Polizei den Mann in seiner Wohnung widerstandslos fesseln. Der 59-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.