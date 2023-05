Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf einmal geht es ganz schnell: Schon am Dienstag könnte der Bauausschuss einen Bebauungsplan in die Wege leiten, der Vergnügungsstätten in der östlichen Innenstadt erlaubt. Dabei geht es nicht nur um den Gloria-Kulturpalast.

Auf dem Tisch liegt der Vorschlag schon länger. Die SPD-Fraktion hat vor zwei Jahren die Ausweisung eines Kerngebietes beantragt, um die Ansiedlung neuer Kulturbetriebe und Vergnügungsstätten