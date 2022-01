Schon mehrfach wurden die vor anderthalb Jahren in Annweiler eingerichteten E-Bike-Ladestationen von Vandalen heimgesucht, wie Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried berichtet. Besonders die Anlagen am Bahnhof. Mal seien Schlüssel, mal ganze Türen abgerissen oder verschmiert. Pro Schadensfall entstünden Kosten von rund 200 Euro, ärgert er sich und bittet um einen umsichtigen Umgang und Hinweise zu Tätern unter Telefon 06346 9659710 oder 0172 7660376 oder per E-Mail an bgm@annweiler.de.