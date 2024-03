Die Polizei sucht die Fahrer von zwei Autos, die sich am Freitag um 12.25 Uhr auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben ein illegales Autorennen geliefert haben sollen. Wie die Beamten mitteilen, hat ein Zeuge einen grauen BMW mit niederländischem Kennzeichen und ein schwarzes Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen gemeldet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.