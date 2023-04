Die IG Metall Landau kündigt für Dienstag einen Warnstreik in der Mercedes-Benz-Niederlassung in der Straße „Am Schänzel“ ab 10.30 Uhr an. Die Arbeitgeber des Kfz-Handwerks hätten in den ersten Gesprächen die Forderung der IG Metall nach 8,5 Prozent mehr Lohn für zwölf Monate trotz der guten Konjunktur und Auftragslage abgelehnt, teilt die Gewerkschaft mit. Die von der IG Metall im Bezirk Mitte geforderte soziale Komponente, wie etwa eine Inflationsausgleichsprämie, hätten die Arbeitgeber unkommentiert gelassen. Am 13. April stehe die erste Verhandlungsrunde für das Tarifgebiet an.