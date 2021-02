In der Nacht zum Montag versuchten Unbekannte zwischen Mitternacht und 0.20 Uhr die Eingangstür eines Wohnhauses in der Landeckstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Versuch stand, wurde aber beschädigt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Landeckstraße etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.