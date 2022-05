Ein 28-Jähriger hat am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Herzog-Wolfgang-Straße im Bereich einer Arztpraxis eine 50-Jährige und dann noch Polizisten beleidigt. Wie die Beamten mitteilen, hatte der Mann zunächst herumgeschrien. Die herbeigerufenen Polizeibeamten haben dann dem Mann einen Platzverweis erteilt, dem er unter Protest nachgekommen sei. Im Gespräch hat er einen Polizisten als „Hampelmann“ betitelt. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Beleidigung in zwei Fällen ermittelt.