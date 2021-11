Die Union deutscher Zonta Clubs hat im Rahmen der Zonta-says-no-Kampagne, auf Deutsch: Zonta sagt nein, die Initiative für eine Petition an die Bundesregierung gestartet und die Forderung nach einer staatlichen Koordinierungsstelle erhoben, um jeglicher Gewalt gegen Frauen in Deutschland wirksam entgegenzutreten. Mit einem Infostand wirbt der Zonta-Club Landau-Südpfalz am Donnerstag, 2. Dezember, von 16 bis 18 Uhr in der Badstraße/Ecke Marktstraße in Landau für die Petition. „Wir brauchen eine bundesweite Gesamtstrategie, die auch bei uns greift. Die notwendigen Präventionsmaßnahmen müssen zuverlässig finanziert und gemeinsam getragen und umgesetzt werden“, betont Wera Veith-Joncic, die Präsidentin des Zonta Clubs Landau-Südpfalz. Die Petition haben inzwischen etwa 4000 Bürger unterschrieben. 50.000 müssen es für ein Quorum sein. Die Aktion kann auch online unterstützt werden, und zwar unter der Adresse https://t1p.de/Zonta-Petition-2021.