Seit Juni 2022 baut die Firma Deutsche Glasfaser das Glasfasernetz in der VG Landau-Land aus. In Göcklingen wurden 389 von 475 Glasfaseranschlüssen verlegt. Bis zum zweiten Quartal 2023 sollen die Tiefbauarbeiten abgeschlossen werden. In Impflingen sind knapp 90 Prozent der Tiefbauarbeiten abgeschlossen und knapp 90 Prozent der Anschlüsse verlegt. Das Unternehmen plant, die ersten Kundenanschlüsse im dritten Quartal zu aktivieren.

Parallel laufen die Planungen für weitere Orte in der Verbandsgemeinde. Dort liegt das Unternehmen hinter dem ursprünglichen Zeitplan, wie es gesteht. Der Ausbau soll starten, wenn die Arbeiten in Impflingen und Göcklingen abgeschlossen sind. Im Laufe des Jahres werden die Arbeiten in Walsheim, Billigheim-Ingenheim, Heuchelheim-Klingen, und Ibesheim beginnen und auch zum größten Teil abgeschlossen, kündigt Deutsche Glasfaser an. Start ist im Frühjahr in Walsheim. Die restlichen Orte – Frankweiler, Siebeldingen, Birkweiler, Ranschbach und Böchingen – folgen im neuen Jahr.