Nach eingehender Beratung über den Glasfaserausbau im Ort hat sich der Gemeinderat Völkersweiler gegen die Kooperation mit der Deutschen Glasfaser entschieden. Ortsbürgermeister Gerhard Hammer erklärt, dass verschiedene Anfragen der Gemeinde vonseiten der Firma nicht auseichend genug beantwortet wurden. Folgende Aspekte waren dabei von Interesse: Wann wird nach Verlegung des Glasfaserkabels die Straße wieder in ihre ursprüngliche Form gebracht und wie lange dauert die komplette Wiederherstellung. Demzufolge seien noch viele Fragen offen, sagte Ortsbürgermeister Hammer weiter. Er ergänzt: „Nach einigen Gesprächen mit der Deutschen Glasfaser und der späteren Diskussion im Rat, sind wir mit den Darstellungen der Firma, wie das Kabel in die einzelnen Häuser verlegt werden würde, nicht einverstanden“. Die Ortsgemeinde Völkersweiler macht sich nun auf die Suche nach einem adäquaten Nachfolger zur Verlegung des Glasfasernetzes im Ort, kündigt der Bürgermeister an.