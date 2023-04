Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor der Großen Strafkammer des Landgerichts steht derzeit ein junger Mann, der sich wegen verschiedener tätlicher Übergriffe unter Alkoholeinfluss auf andere Personen verantworten muss. Wegen ähnlicher Straftaten ist er bereits mehrfach auffällig geworden.

Der Angeklagte ist Mitte 20 und in Somalia geboren, seit 2012 lebt er in Deutschland. In der Befragung zu seinem Lebenslauf berichtete er, er sei als ältester von vier Geschwistern in einer