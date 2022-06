Die Verbandsgemeinde Maikammer sucht Wohnraum für Flüchtlinge. Zurzeit leben 55 Flüchtlinge in den dortigen Obdachlosenunterkünften. Hiervon hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge laut Verwaltung bereits 20 Personen anerkannt, sie besitzen einen Aufenthaltsstatus und haben eine Bleibeperspektive. Darunter befinden sich Familien, Paare oder Einzelpersonen. Die Verbandsgemeinde erwartet aufgrund des enormen Flüchtlingsstroms weitere Neuankömmlinge. Die bereits anwesenden Personen hätten sich gut in das Ortsleben integriert, teilt die Gemeinde weiter mit. Neben all den Schwierigkeiten des Alltags sei insbesondere die Wohnungssituation für die anerkannten Flüchtlinge ein Problem. Bis zur Anerkennung durch das Bundesamt werden Flüchtlinge von der Verbandsgemeindeverwaltung untergebracht. Nach der Anerkennung sind sie jedoch verpflichtet, eigenen Wohnraum zu suchen. Daher fordert die Gemeinde Wohnungsbesitzer auf, vorhandenen freien Wohnraum anerkannten Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. „In vielen Fällen können die Mietzahlungen durch das Jobcenter übernommen und sichergestellt werden“, informiert die Verwaltung. Ansprechpartner bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer ist Bianca Bardua, Telefon 06321 5899-19 (8.30 bis 12 Uhr), E-Mail bianca.bardua@vg-maikammer.de.